Fugge su uno scooter rubato, fermato al Collatino dopo un lungo inseguimento

Un uomo italiano di 47 anni è stato fermato dopo un lungo inseguimento per il furto di un motorino. Gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, nella notte, percorrendo via Collatina, si sono imbattuti nel soggetto che, intento ad armeggiare su di un motociclo tra le auto in sosta, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga utilizzando lo stesso scooter. E' iniziato così un concitato inseguimento per le vie del quartiere, nel corso del quale la pattuglia della polizia ha intimato più volte al fuggiasco di fermarsi, anche tramite l'uso dell'altoparlante, senza alcun risultato. Dopo alcuni chilometri percorsi a velocità elevata, il ladro, un 47enne, ha perso il controllo del mezzo ed è stato fermato. Il motociclo era privo della chiave di accensione ed era stato messo in moto tramite il collegamento del fili elettrici. Il ladro è stato condotto presso il commissariato Casilino e tratto in arresto per furto aggravato.