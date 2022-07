Roma, frontale scooter-auto a Settecamini: morto 56enne. Secondo centauro morto in 24 ore

Ancora un morto sulle strade di Roma. Ancora uno scooterista vittima di un frontale. Un uomo di 56 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto poco dopo le 13. Il fatto è avvenuto in via Casal Bianco, nella zona Settecamini. Un altro centauro morto dopo l'incidente di ieri sull'Aurelia.

Strade di sangue

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che era a bordo di uno scooter, è andato a scontrarsi frontalmente, per motivi ancora da accertare, con un'auto. Il conducente del motoveicolo è morto sul colpo. La donna che era a bordo dell'auto, italiana di 67 anni, è stata trasportata all'ospedale Sandro Pertini per accertamenti.