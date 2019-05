Scontro tra uno scooter e un suv in zona Ostiense. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 i via delle Cave Ardeatine. L'uomo di 32 anni, che era a bordo dello scooter, è stato trasportato in codice rosso al Sant'Eugenio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Trevi. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono una Jeep Renegade e un Kimco Agility. © RIPRODUZIONE RISERVATA