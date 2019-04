Roma, scontro tra bus a piazza della Repubblica: sette feriti lievi

Paura e qualche disagio nella mattina di Pasquetta, poco dopo le 9,30, per i passeggeri dell'Atac a bordo del 910. L'autobus, proveniente da via Vittorio e diretto a Termini, ha tamponato un altro mezzo pubblico, il 70, che stava viaggiando verso via Nazionale. Una frenata, uno scossone e lo spavento dei passeggeri, pochi visto la festività. Secondo i primi accertamenti a cuasare l'incidente tra i bue autobus potrebbe essere stato l'asfalto bagnato. Sul posto sono arrivate subito le ambulanze del 118: sette i viaggiatori feriti portati negli ospedali San Giovanni, Santo Spirito e Policlinico Umberto primo, tra di loro un codice giallo. Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA