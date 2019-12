Roma, incidente frontale scooter-auto: morto 24enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Capitale. Questa mattina poco dopo le 7, il I Gruppo Trevi della Polizia Locale è intervenuto in via Marco Polo, all’altezza di piazzale Ostiense, per uno scontro frontale tra una Ford Fusion e un ciclomotore Ecodream (di quelli elettrici) il cui conducente, un 24enne, è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove è morto poco dopo. Sono in corso accertamenti sul conducente dell’auto, un uomo di 79 anni. I veicoli sono stati posti entrambi sotto sequestro. Il tragico bilancio delle vittime di incidenti stradali nella Capitale sale a 125.