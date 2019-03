Roma, scontro tra bus e auto: grave un 72enne

Scontro tra un bus e una automobile ieri in via Collatina 532, altezza Gra. L'incidente è avvenuto alle 19.30 circa tra una Punto, guidata da un uomo di 72 anni, e un autobus Atac linea 314. L'uomo trasportato in codice giallo al policlinico Tor Vergata è al momento ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale VI Torri. La dinamica dell'incidente è in corso d'accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA