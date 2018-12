Auto si scontrano e finiscono fuori strada a Lanuvio: quattro feriti, uno è grave Foto

Ultimo aggiornamento: 20:02

Quattro feriti di cui uno in modo serio è il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 18 circa a Lanuvio sulla strada provinciale Cisterna Campoleone. A scontrarsi sono state due vetture, una Golf su cui viaggiava una famiglia di Cori e una Fiat Panda, finita ribaltata fuoristrada, su cui viaggiava una anziana coppia di Lanuvio.Ad avere la peggio è stata la passeggera della Panda, una 73enne, trasporta in ospedale in codice rosso. Ferito anche l’uomo che guidava la stessa vettura e la ragazza che viaggiava invece sulla Golf insieme al figlio e al marito.La ragazza è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Ha riportato traumi al polso e al ginocchio. Lievi ferite per il marito mentre il bambino è illeso. Sono intervenute quattro ambulanze e la squadra di vigili del fuoco di Velletri e Aprilia, ai carabinieri.