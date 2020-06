Scippo in strada a Roma in pieno centro storico. Una donna italiana di 52 anni è stata aggredita alle 12 da due uomini in via di Santa Sabina. In sella a uno scooter, entrambi coperti dai caschi, hanno avvicinato la vittima aggredendola e dileguandosi con la borsa contenente mille euro in contanti e con un Rolex da 8mila euro.

