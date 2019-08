Hanno distratto l'anziana e poi le hanno rubato la borsa. Ma la gang di scippatori in trasferta a Civitavecchia per il Ferragosto è stata rintracciata e sgominata dai carabinieri.

La caccia è partita dopo che, nella mattinata di ieri, una donna a Civitavecchia ha subito il furto della propria borsa a opera di cinque persone, che dopo averla distratta, le avevano portato via la borsa facendo perdere le loro tracce. L'anziana ha immediatamente denunciato il furto indicando anche che gli autori erano di nazionalità sudamericana. La nota di ricerca dei cinque malviventi è arrivata anche alla Centrale operativa dei Carabinieri di Civitavecchia e in pochi attimi sono scattate le ricerche su tutto il territorio.



I militari della Sezione Radiomobile hanno individuato i cinque individui, tutti di nazionalità colombiana, che a bordo di un'autovettura stavano cercando di lasciare il centro abitato. Una vera e propria banda specializzata nel borseggio, tanto che i militari hanno trovato nell'auto, oltre alla borsa, due radio ricetrasmittenti, un taglierino e un martello frangi-vetro: tutti gli attrezzi necessari per compiere altri furti su auto e sui turisti che si riversano sul litorale romano per trascorrere una giornata al mare. I militari al termine degli accertamenti hanno denunciato i cinque colombiani in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per i reati di furto e di possesso di armi e di oggetti atti a offendere.

