Trasporti, venerdì lo sciopero dei trasporti a Roma: gli orari e le fasce garantite di Atac

Sciopero nazionale delle sigle sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotramvieri, mentre Slm Fast Confsal, Faisa Confail hanno indetto una manifestazione di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nella Capitale bus e metro ferme. Lo sciopero di venerdì è stato proclamato per ottenere un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia, con il solo obiettivo di rivedere le regole del settore. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto nazionale e il miglioramento delle condizioni normative e salariali e vogliono essere ascoltati.

Sciopero venerdì, cosa succede

«Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore – affermano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri – è necessario che le Istituzioni interessate, a cominciare dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore».

IL SERVIZIO

Dunque nella Capitale i primi stop dalla notte tra il 24 e il 25 febbario quando si fermerà l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTPL. Ma non solo. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Come annunciato da Atac nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2022 non sarà quindi garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Resta garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Venerdì saranno garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 mentre non è garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.