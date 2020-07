Sciopero dei trasporti, venerdì nero a Roma: modalità e fasce di garanzia

Si annuncia un venerdì di passione domani per i romani e i visitatori che dovranno partire o muoversi all'interno della Capitale con i mezzi pubblici. Domani venerdì 10 luglio la Faisa-Cisal ha indetto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico della rete Atac e Tpl. L’agitazione a Roma interesserà bus,tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque regolare nelle due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre venerdì 10 luglio si registreranno possibili disagi anche su alcune linee periferiche gestite dalla Roma Tpl (013, 013D, 078, 763, 767, 777, 778) per lo sciopero dell’Usb dalle 9 alle 13. Lo sciopero comincia da stanotte: da mezzanotte in poi non ci sarà un servizio regolare. In particolare, potrebbero saltare le corse delle linee di bus notturne delle metro, e quelle delle linee n041, n075, n3d, n3s, n5, n8, n11, n46, n66, n70, n74, n90, n92, n98, n200, n201, n409, n543, n500, n551, n706, n716, n719, n781, n904, n913.

Garantite invece le corse delle linee di bus diurne che terminano il servizio alle ore 2 circa: 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980. La notte tra venerdì e sabato non sarà garantito il servizio delle linee metropolitane. Non sarà garantito nemmeno il servizio della linea tram 3 nella fascia oraria 24.00-3.30 e quello delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 nella fascia 24.00-2.00. Sarà garantito, dalle ore 24.00, il servizio delle linee bus notturne delle metro e le linee n041, n075, n3d, n3s, n5, n8, n11, n46, n66, n70, n74, n90, n92, n98, n200, n201, n409, n543, n500, n551, n706, n716, n719, n781, n904, n913.

Tutti gli aggiornamenti sulle corse attive saranno disponibili in tempo reale su muoversiaroma.it.

