Roma, sciopero trasporti 28 aprile. Tutte le corse deviate o cancellate

Sciopero dei trasporti a Roma giovedì 28 aprile 2022. Durerà quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ed è stato proclamato dal sindacato Faisa Confail. Ci saranno disagi sull'intera rete Atac e l'intera rete RomaTPl, come informa l'azienda. Non subirà invece alcuna interruzione il servizio online delle biglietterie.

Sciopero dei trasporti 28 aprile, orari e fasce garantite

Il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Alle ore 12.30 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Disagi anche per il servizio delle biglietterie, che potrebbe non essere disponibile nell'orario indicato.

Motivazioni dello sciopero

Alla base delle ragioni dello sciopero del prossimo 28 aprile c'è il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Al precedente sciopero di quattro ore del 25 febbraio 2022 avevano aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal. L'adesione? Del 50.3 per cento per esercizio superficie e del 26.8 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie concesse.