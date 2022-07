Sciopero dei taxi, centinaia di tassisti a piazza della Repubblica pronti per la manifestazione

In piazza della Repubblica sono alcune centinaia i tassisti pronti a protestare contro il Ddl Concorrenza. Si tratta di una delle manifestazioni proposte dalla categoria nel corso della due giorni di agitazione. Il corteo che partirà a breve arriverà a piazza Venezia.

I tassisti sono venuti un po' da tutta Italia. Oltre a una nutrita delegazione romana, gruppi (e taxi) sono venuti anche da Bologna e Napoli. «Siamo arrabbiati perché vogliono fare la liberalizzazione del settore, controproducente sia per noi sia per gli utenti. Con noi si paga quanto segna il tassametro, invece con Uber la cifra è decisa dall'algoritmo», spiega Davide Bologna, uno dei tassisti capitolini in protesta.

I manifestanti devono ancora partire, ma hanno già esploso due petardi e acceso dei fumogeni.

