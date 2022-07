Mercoledì 6 Luglio 2022, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 15:43

Passeggeri smarriti alla Stazione Termini nel secondo giorno di sciopero dei tassisti. Le auto bianche non circolano in zona neanche oggi (dopo la protesta che ha visto un migliaio di persone scendere in strada) tranne per un'eccezione tollerata dalla categoria: chi fa servizio verso gli ospedali o per disabili. In questi casi i tassisti hanno ben visibile il simbolo dei portatori di handicap.

Sciopero taxi, le possibili soluzioni

A via Marsala, invece, la zona di arrivo e partenza degli autisti di Uber, che hanno continuato a lavorare senza alcuna difficoltà. “La soluzione con il governo la possiamo trovare – spiega Francesco Menegat, segretario regionale Lazio del sindacato Fast Confsal – L'importante è la buona volontà politica a regolamentare una concorrenza leale tra le parti, le piattaforme digitali e i tassisti 'tradizionali'. Chiediamo a gran voce lo stralcio dell'articolo 10 del decreto concorrenza: il provvedimento va scritto daccapo non con una legge delega, come vuole il governo, ma con una legge ordinaria”.

