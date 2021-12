Sciopero trasporti a Roma, oggi corse a rischio dalle 8.30 alle 12.30

Sciopero dei trasporti di 4 ore, oggi, dalle 8.30 alle 12.30, indetto a livello nazionale dall’Ugl. A Roma e nel Lazio saranno interessate tutte le aziende del comportato, pubbliche e private. A rischio quindi bus, tram, metro e le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti che Atac ha dato in subappalto alla Roma Tpl e il Cotral.

La protesta interessa anche Ferrovie dello Stato ma con un orario più lungo, dalle 9 alle 17. Durante lo sciopero, nelle stazioni Atac che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Sempre nel corso della protesta, non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac presenti in alcune stazioni. Il motivo della protesta? La presunta «discriminazione in essere tra lavoratori in possesso e non di green pass», dice l’Ugl.