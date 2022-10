Roma, sciopero venerdì 21 ottobre: ecco quali linee sono a rischio stop

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma venerdì 21 ottobre. Le linee periferiche romane sono a rischio stop per la protesta che durerà 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, ed è stata proclamata dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. L'agitazione non interesserà i collegamenti gestiti dall'Atac che saranno regolarmente in servizio. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. Aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli su romamobilita.it

Sciopero venerdì 21 ottobre, i motivi della protesta

Dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico locale Atac, si sono organizzati “per ribadire le tante criticità che richiedono urgenti soluzioni” e hanno indetto una giornata di sciopero a Roma. All’attenzione dei vertici ci sono la questione della sicurezza sul lavoro, la manutenzione dei mezzi e “una lunga serie di questioni interne, a partire dall’organizzazione interna, che mina la qualità del servizio offerto all’utenza”, comunica in una nota il segretario Faisa Cisal Roma e Lazio, Luciano Colacchi. “Pur comprendendo il difficile momento storico in cui versa l’Azienda non possiamo restare fermi ed in silenzio, chiediamo conto ai vertici dell’Atac, sordi alle nostre istanze di confronto ed immobili di fronte alle nostre segnalazioni, della grave situazione che stanno vivendo lavoratori ed utenti”.