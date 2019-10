Sciopero nei musei, chiusi Mercati di Traiano, parte dei Capitolini e Massenzio

Turisti con lo sguardo smarrito davanti ai cancelli serrati dei Mercati di Traiano, chiusi, come spiegano le forze sindacali, per lo sciopero generale indetto dai sindacati contro la Giunta Raggi contro il «degrado dei servizi pubblici» di Roma e la gestione «disastrosa» delle partecipate. «Dovevamo aprire alle 9:30 ma al momento siamo chiusi perché non c'è nessuno alla biglietteria, visto che è gestita da Zetema», precisa un dipendente comunale.

Cancelli chiusi per tutta la mattinata e il pomeriggio anche al Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, al Museo Barracco e al complesso archeologico di Massenzio sull'Appia Antica.

Restano off limits anche i Pit, il Punti informazioni turisti sparsi nella città. Adesione anche nelle biblioteche comunali e negli uffici. nei servizi al pubblico l'adesione è del 50 per cento, come rendono noto dai sindacati.

Tutto regolare invece ai Fori e al Palatino. «Abbiamo aperto regolarmente - dicono all'ingresso - qui non ci sono state ripercussioni».

