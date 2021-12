Sciopero generale oggi a Roma: metro, bus e ferrovie locali, le corse deviate o cancellate

É iniziato alle 10 lo sciopero del trasporto pubblico di Roma nell'ambito dello sciopero generale indetta dai sindacati Cgil e Uil. Per quanto riguarda l'Atac, la metro A risulta attiva con riduzioni di corse, la B/B1 e la C regolari. La ferrovia Roma-Lido è operativa con riduzione di corse, mentre la Termini-Centocelle è chiusa. Per quanto riguarda i bus, l'Atac avverte di «possibili riduzioni di corse o sospensione di linee fino alle 17».

Sciopero generale a Roma, la situazione

Disagi limitati quindi questa mattina a Roma sul fronte dei trasporti. Dopo lo stop della fascia di garanzia si è registrato qualche ritardo alle fermate sulle linee di superficie, mentre le metro - seppure con qualche rallentamento - hanno continuato a girare regolarmente. Nessun assembramento nei punti focali come Termini. Chiusa soltanto la ferrovia Termini Centocelle. Aperte regolarmente anche le scuole comunali, asili e nidi. Anche se alcuni direttori didattici hanno comunicato al Campidoglio che potrebbero avere problemi a garantire lo svolgimento delle lezioni per sostituire i docenti che hanno scioperato.

La situazione (dal sito dell'Atac)

Dalle 10 alle 13 manifestazione in piazza del Popolo, linea bus 119 (Circolare) proveniente da piazza Venezia - da via dei Due Macelli, via Capo le Case, Via della Mercede, via delle Convertite, via del Corso, da dove inizia corsa di ritorno.

16 dicembre

- garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

- non garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

- non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl



Notte del 17 dicembre

- garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n")

- non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.