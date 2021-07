Roma, sciopero di 24 ore ore di bus e metro lunedì prossimo: linee a rischio e fasce orarie garantite

Mercoledì 7 Luglio 2021, 17:53

Bus, tram e metropolitane a rischio lunedì prossimo. Il 12 luglio a Roma ci sarà lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico romano. Coinvolti i lavoratori Atac appartenenti al sindacato Faisa Cisal. L'agitazione riguarderà la sola rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord) e non Tpl. Regolari anche i collegamenti di Ferrovie e di Cotral. Per avere informazioni in tempo reale sul servizio durante lo sciopero è disponibile la piattaforma informativa InfoAtac.

Sciopero 12 luglio, le fasce orarie garantite

Il servizio sarà comunque regolare dall'inizio delle corse diurne e fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Possibili stop, invece, tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio.

Le linee non coinvolte

La protesta riguarda solo Atac. Saranno regolarmente in strada le linee bus gestite dalla Roma Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sciopero Schiaffini Travel

Possibili disagi anche per i collegamenti con i Castelli Romani. Le sigle sindacali OSR FILT-CGIL/UGL-FNA hanno proclamato uno sciopero dei dipendenti Schiaffini Travel. Con le medesime modalità di Atac, lunedì 12 luglio saranno possibili cancellazioni di corse per i bus in servizio nei comuni di Marino, Grottaferrata, Nemi, Frascati, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Ciampino, Velletri e Monte Porzio.