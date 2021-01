Arriva un’aula scientifica nella sede della biblioteca comunale di Mentana. Uno spazio che ospiterà esperimenti realizzati con materiali di riciclo dall’ingegner Giulio Pioli, per vent’anni al lavoro nelle scuole. Per gli studenti del territorio, sarà di grande utilità la consultazione dei materiali che Pioli ha donato al Comune. I visitatori potranno vedere come è fatto veramente un atomo o qual è il funzionamento di una lampadina o cosa sopraintende al moto dei pianeti. L’allestimento è stato curato dalla cooperativa “Ricreazione”, in collaborazione con il delegato del sindaco Benedetti, Emanuele Mieli. Quella mentanese è una delle sei biblioteche del Lazio selezionate come sedi del progetto “Piccoli lettori grandi visioni 2021”. Con Mentana, Priverno, Rieti, Frosinone e Viterbo. Il piano è promosso dalla Regione con la sezione Lazio dell’associazione italiana biblioteche, con lo scopo di promuovere la lettura nel programma “Nati per Leggere nelle biblioteche regionali”. Nel progetto incontri con autori, corsi per volontari, fornitura di libri. Anche a bambini nei primi mesi di vita. Il corso è gratuito. Iscrizioni entro oggi, 30 gennaio, consultando il format https://form.jotform.com/210173884651356.

