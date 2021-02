Sci, sul monte Livata è tutto pronto: ok alle escursioni ma l'apertura degli impianti è in forse

Al via (forse) la stagione sciistica. Tantissimi sono i visitatori previsti oggi sulla neve di Monte Livata, da Tivoli, da Guidonia, da Roma. Ma è a rischio per domani la riapertura degli impianti di risalita: le piste di Monna dell’Orso saranno davvero accessibili a tutti (e non solo agli atleti Fisi che si allenano da tempo)? Cts e ministro Speranza valutano un ulteriore rinvio alla luce delle varianti che fanno temere per il contagio.

Il richiamo della montagna innevata vista da lontano è potente. I turisti, quelli tiburtini e di tutto il comprensorio della bassa Valle dell’Aniene, aspettano con ansia di cimentarsi sulle piste del comprensorio di Monna dell’Orso a 1.600 metri di altitudine. Sarebbe tutto pronto: la società degli impianti fa sapere che i prezzi degli ski-pass (vanno prenotati al 324.8626357) restano bloccati a due stagioni fa perché lo scorso anno non si è sciato per mancanza di neve. A Monte Livata, già presa d’assalto da chi ama le ciaspole, con sci di fondo e passeggiate, si aspetta solo di accogliere gli appassionati.

Tutto pronto per la riapertura

«Siamo pronti – dice Domenico Petrini, direttore della “2001”, che gestisce gli impianti della montagna della Capitale - Una parte della stagione è compromessa. Speriamo di poter aprire fino alla fine e che resti il colore giallo nel Lazio che ci permette di tenere aperti». Il livello del manto nevoso sfiora i due metri di altezza anche sulle piste di discesa e la neve è spettacolare.

«Le piste sono preparate alla perfezione – dice Cristiano Orlandi maestro di sci e allenatore federale – durante queste settimane si sono cimentati gli atleti che partecipano alle gare del calendario Fisi e tutte le piste sono state sempre preparate a dovere. Il manto è perfetto. Sono caduti altri 15 cm di neve e le temperature sono in discesa: alla Monna situazione ottimale». Attivi i servizi, compresa la scuola di sci, anche per lezioni di snowboard.

Regole ferree

Gli sciatori non devono dimenticare che il Covid 19 è sempre in agguato: regole e niente assembramenti. «Obbligo della mascherina e distanziamento quando si è in attesa di fare lo ski pass- dice Petrini – e in tutte le altre situazioni che lo richiedono». Ci saranno anche i carabinieri sciatori per eventuali soccorsi e per controllare il rispetto delle norme anti-Covid.

Centinaia di appassionati hanno chiesto notizie sul gruppo social di Livata, oltre 14 mila iscritti. «Dove si prenota – ha chiesto Giuseppe Tranquilli – per salire sugli impianti?». «Qualcuno sa – scrive Stefano Scivoletto – se da lunedì riaprono?». «Notizie – chiede Silvia Perdolesi – su come funzionerà».

Molti hanno anche telefonato ai vari esercizi e ai vari operatori per avere notizie. Per ora è confermato: domani in pista. Ma l'ultima parola spetta al governo. Nel prossimo fine settimana, a partire da sabato, è in programma anche il family Park a Campo dell’Osso, per la gioia dei più piccoli.

