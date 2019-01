Schianto contro albero sulla Nettunense, gravi due bimbi di 7 e 9 anni

Grave incidente sulla Nettunense ad Aprilia nel pomeriggio all’altezza del locale Satiricon. Una donna al volante di un’utilitaria ha perso il controllo della vettura è si è schiantata contro un albero. In auto con lei c’erano i 3 figli di 7, 9 e 14 anni. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Aprilia e il 118. I bambini di 7 e 9 anni sono stati soccorsi e trasferiti in codice rosso in elicottero presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, il terzo - insieme alla madre - sono stati portati nella clinica di Aprilia.



Alla dinamica lavorano gli agenti della Stradale coordinati dal comandante Massimiliano Corradini. Nell’incidente non sono coinvolti altri mezzi. Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA