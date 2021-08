Attacco hacker, ecco la schermata apparsa alla Regione Lazio: «I tuoi file sono criptati»

Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:22

È questa l'immagine della schermata comparsa domenica mattina sul sistema della Regione Lazio, quando gli hacker avevano infestato il sistema con un ransomware. Un virus che cripta tutte le informazioni e contemporaneamente le copia. Per ottenere la chiave di decapitazione, viene richiesto un riscatto e i pirati del web hanno indicato in basso un link con l'ndirizzo per avviare la trattativa.

