Roma, sequestrate 40.000 paia di scarpe: erano contraffatte, valore di 500.000 euro

Sabato 8 Ottobre 2022, 15:48

(LaPresse) Le Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 40.000 paia di scarpe cotraffatte stoccate all’interno di un magazzino e pronte alla vendita. La merce avrebbe fruttato all’organizzazione 500.000 euro. Sia le scarpe che il packaging erano realizzati in maniera simile a quelli provenienti dalla filiera ufficiale di marchi noti grazie all’impiego di macchinari professionali, attrezzature industriali e operai qualificati, risultando in tal modo ingannevoli per i consumatori. Tre le persone accusate di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e raggiunte dall'obbligo dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.