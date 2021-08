Covid, come e dove scaricare il Green pass

Sabato 14 Agosto 2021, 15:50

Mai come in queste ore è necessario scaricare il Green pass: senza è impossibile sedersi al coperto in un bar e in un ristorante, fare attività sportiva in palestra e prendere un aereo per un volo oltre confine. Ecco tutti i modi (digitali e non) per recuperare il "passaporto vaccinale".

FASCICOLO SANITARIO Il modo più semplice è quello di connettersi al sito Dgc.gov.it, appositamente creato per scaricare il Green pass e accedere attraverso lo Spid, Carta d'identità elettronica, oppure inserendo il numero di tessera sanitaria e il codice Authcode ricevuto via e-mail o sms.

SALUTE LAZIO

Dopo l'attacco degli hacker alle reti regionali è ancora congelata l'erogata dal portale Salute.Lazio.it. Dovrebbe essere sbloccato nei prossimi giorni.

APP IMMUNI E IO Altro strumento utile in questa direzione è l'app Immuni, lanciata durante i giorni più duri della pandemia per tracciare i positivi. Si scarica Immuni e da un'apposita sezione si scarica il Green pass Covid inserendo i dati della tessera sanitaria e il codice ricevuto via e-mail o sms. Stesso percorso sull'app IO, l'applicazione della pubblica amministrazione che ha avuto un boom di download per il cashback. Per ottenere il certificato verde ci si deve registrare con l'identità digitale Spid o CIE. Il green pass viene automaticamente caricato sulla app IO quando è pronto, e da lì può essere scaricato.

MEDICI DI BASE E PEDIATRI Non tutti hanno dimestichezza con internet e i canali digitali. Per questo il governo ha permesso di recuperare il green pass anche andando dal proprio medico di base e dal pediatra di base per i più piccoli. Si va dal dottore, gli si fornisce codice fiscale e i dati della tessera sanitaria e il dottore, collegandosi all'anagrafe nazionale, scarica il certificato.

FARMACIE Chi non vuole rivolgersi al medico di base o al pediatra, può andare in farmacia per scaricare il Green pass. Anche in questo caso vanno forniti tessera sanitaria e codice fiscale. L'operazione è gratuita.