Scappa durante i controlli ma cade e si frattura la caviglia: arrestato pusher 19enne

Una fuga che gli è costata cara: tenta di saltare su un ballatoio ma manca la presa e precipita, rompensoi la caviglia. E' finito in manette e al pronto soccorso un ragazzo 19enne della Repubblica Dominicana fermato per reati legati alla droga a Tor Bella Monaca.



Dichiarato latitante lo scorso 24 luglio per reati inerenti gli stupefacenti, il giovane è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca dopo un rocambolesco inseguimento tra i palazzi di via Camassei. Il giovane, fermato dai militari per un controllo, ha fornito un'identità risultata falsa, poi, per tentare di fuggire, si è introdotto di corsa nel comparto «R4» delle case popolari tentando di saltare su un ballatoio, mancando l'obiettivo e precipitando nei garage sottostanti.

I Carabinieri lo hanno immediatamente soccorso, attivando il 118 che lo ha subito trasportato al Policlinico Tor Vergata dove gli è stata diagnosticata una frattura scomposta alla caviglia destra. Terminati gli accertamenti sanitari, il 19enne è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma e portato in carcere a Regina Coeli. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per aver fornito ai Carabinieri delle false generalità.

