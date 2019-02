Roma, passeggeri cadono sulla scala mobile: paura alla stazione metro Policlinico

Panico sulla scala mobile alla stazione Policlinico della metro A. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 9 un uomo, forse ubriaco, sarebbe scivolato sulla scala mobile in funzione trascinando con sé anche una donna. A quel punto alcuni passeggeri avrebbero bloccato la scala azionando il sistema di emergenza per soccorrerli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La donna rimasta contusa ha però rifiutato il trasporto in ospedale.



L'Atac sta facendo accertamenti per ricostruire l'accaduto, la stazione Policlinico è aperta e la scala mobile funzionante. Il pensiero dei paseggeri in quei momenti di caos è andato all'incidente gravissimo che si è verificato lo scorso ottobre alla fermata Repubblica della metro A dove decine di persone sono rimaste ferite per la rottura della scala mobile.

Non c'è stato nessun guasto alle scale mobili della stazione Policlinico di metro B. Atac sta svolgendo accertamenti e verifiche su quanto riportato stamattina dalla stampa relativamente a un'interruzione momentanea dell'impianto che avrebbe provocato alcuni momenti di tensione. I tecnici Atac intervenuti sul posto dopo la segnalazione non hanno rilevato alcun malfunzionamento. Non si esclude che l'impianto possa essersi arrestato in seguito all'azionamento del pulsante di emergenza per ragioni ancora da accertare

. E' quanto si legge in una nota di Atac.

