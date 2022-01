Roma e lo Sbarco di Anzio: l'ultimo superstite a 100 anni tra le lapidi: «Qui sento un “canto” di libertà»

«Ho guardato bene ancorabuna volta le lapidi dei ragazzi, Thomas, Frank, Norman, John... Erano tutti giovani, non ci sono più ma parlano benissimo ai giovani vivi di oggi: non è un cimitero di vecchi quello e dice una cosa semplice: “La libertà è tutto e non sai quanto è importante finché della libertà non ti manca l’aria. Loro sono morti per questo e io, che ero un pacifista, ero pronto a morire con loro». Il soldato Harry Shindler, cento anni, dei Royal Fusiliers di Londra, è tornatoda due giorni a casa - Porto d’Ascoli, nelle Marche - è sta benone, arzillo come un ragazzino, contento di aver fatto il suo dovere come ogni anno al Beach Head War Cemetery di Anzio prendendo parte alle celebrazioni oer il 78° anniversario dello Sbarco degli angloamericani nel 1944. Shindler, che sposò un’italiana, è l’ultimo sopravvissuto della cosiddetta Operazione Shingle “Gatto Selvaggio («Cos’ero io? Un soldato semplice, molto semplice...») e lo spirito resta d’acciaio: «Ho solo cento anni - scherza e ridacchia - Non so proprio quello che farò quando sarò vecchio».

APPROFONDIMENTI LA STORIA Foto GERMANIA La ragazza diventata terrorista: Leonora a 15 anni si unì...

Nettuno rivive la guerra e l'Operazione Shingle cercando nei boschi tracce dello sbarco angloamericano del 1944

Anzio, riaffiora da terra una tessera: un soldato Ryan sbarcato nel 1944

Il racconto



Al cimitero del Commonwealth, un posto pieno di “luce” nonostante dica della guerra e della morte, sono sepolti 2.316 soldati. Shindler, figlio di una casalinga e di un commesso («Sono di Kensigton, a Londra, ma la mia era la parte povera del quartiere, non Knightsbridge») poteva essere uno di loro. «Farò sempre tutto affinché le nuove generazioni capiscano - dice il signor Harry - Quei ragazzi avevano venti, ventuno, ventisette anni. Non ci sono più: giovani morti che possono spiegare molto ai giovani vivi di oggi. Vadano lì, i ragazzi. È, in qualche modo, un bel posto, che fa capire. Ero pure io contro la guerra. Ma quando i tedeschi arrivarono in Francia erano come fuori dalla porta di casa mia, l’Inghilterra. Tra noi e loro restava solo il mare della Manica. Winston Churchill, il nostro primo ministro, disse: “We shall never surrender”, non ci arrenderemo mai. Quindi sono dovuto andare, costasse quel che costasse».

Mr. Harry, nato nel 1922, da è di nuovo con il figlio Maurizio, 74 anni, nella cittadina vicino a San Benedetto del Tronto. La visita ad Anzio, la camminata al cimitero dell Commonwealth con tanti sindaci della zona, gli ha dato energia e coraggio. La moglie, Ida Sorrentino, una marchigiana che lavorava in un pastificio, la conobbe ad Ascoli dove il suo reparto era salito quando la Linea Gustav a Cassino, obbiettivo strategico dello Sbarco, fu sfondata. «Giocavamo a pallone con altri soldati davanti alla stazione - ricorda - Facevo il portiere. Passavano le ragazze dirette alla fabbrica. Una chiacchierata oggi, un sorriso domani, alla fine le ho detto se ci sposavamo ed è stato magnifico».