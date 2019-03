Roma, lancia un sasso contro auto e tenta di aggredire la conducente: fermato nigeriano

Ha tirato un sasso contro un'auto e poi ha cercato di aggredire la conducente. E' successo ieri: l'uomo prima ha lanciato la grossa pietra infrangendo il parabrezza di una macchina, poi ha tentato di dar fastidio alla conducente. Ma il 26enne nigeriano, con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Nomentana per danneggiamento aggravato e tentate lesioni aggravate.

E' accaduto ieri in via Altiero Spinelli, all'uscita della stazione Tiburtina. La donna, 34enne, stava facendo manovra per parcheggiare. I carabinieri, allertati dal 112, hanno bloccato il 26enne che dava in escandescenze, inveiva contro la donna, tentando di aggredirla. L'arrestato, che non pare abbia agito senza un motivo preciso, è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA