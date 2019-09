Roma, sassi contro Quirinale e ambasciata americana: nuova follia dell'uomo che gettò a terra un candelabro a San Pietro

Due giorni fa è entrato nella basilica di San Pietro e, dopo essere salito sull'altare, ha gettato a terra un candelabro. Tornato in libertà, ieri pomeriggio ha prima lanciato un sasso contro l'ambasciata americana di via Veneto, e per questo denunciato dalla polizia, e poi in serata nuovamente arrestato dai carabinieri per aver lanciato tre sassi contro il palazzo del Quirinale che hanno danneggiato una finestra laterale. Secondo quanto si è appreso, l'uomo domenica scorsa durante l'Angelus a piazza San Pietro si era denudato urlando frasi senza senso. Per questo fu denunciato

dai carabinieri della stazione San Pietro e su loro proposta sottoposto a un divieto di ritorno di 3 anni nel comune di

Roma.

San Pietro, sale sull'altare e lancia un candelabro: arrestato un cinquantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA