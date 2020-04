Roma, paura alla Muratella: sassi contro bus Atac: indaga polizia

Ancora una volta sassi lanciati contro un autobus della linea Atac 719 nel tardo pomeriggio di ieri quando una volante è intervenuta in via Luigi Candoni, zona Magliana, nei pressi del campo nomadi.

I sassi lanciati da ignoti hanno danneggiato finestrino destro dell’autobus che è dovuto tornare al deposito. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia del commissariato San Paolo che indaga sulla vicenda. Non è la prima volta che accade, episodi simili si sono verificati in più zone della Capitale, così come in via Candoni.

