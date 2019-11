Un autobus Cotral è stato danneggiato ieri a Velletri. A quanto ricostruito, mentre il bus si trovava alla fermata per far scendere alcuni passeggeri qualcuno ha mandato in frantumi in finestrino. Nessuno è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Velletri.

