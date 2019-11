Roma, sassi contro l'ambulanza in uscita dal campo rom: aveva soccorso una 16enne

Sassi contro un'ambulanza ieri pomeriggio mentre usciva da un campo nomadi a Roma, dove i sanitari erano intervenuti per soccorrere una ragazza di 16 anni che aveva accusato un malore. È accaduto al campo di via Candoni. Nella sassaiola è stato danneggiato un finestrino. Non si registrano feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur e della stazione Torrino Nord.



Ultimo aggiornamento: 11:05

