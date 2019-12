Sardine a San Giovanni, metro chiuse e bus deviati: la mappa

Si prevede caos e traffico a ridosso di piazza San Giovanni dove oggi dalle 15 alle 19 si terrà la manifestazione delle Sardine. La Questura prevede l'arrivo di 10 mila persone. Al momento non ci sono chiusure stradali, ma se l'afflusso di persone dovesse essere superiore a quello previsto scatterebbe l'interdizione al traffico della piazza, via Emanuele Filiberto e di viale Carlo Felice. In tal caso deviano il percorso le linee 51, 360, 590 e il tram 3.

IL PIANO

Oggi scatta il divieto di sosta su tutta la piazza. Tra gli altri provvedimenti presi dalla Questura e dalla Polizia Locale di Roma Capitale, c'è la chiusura dei giardini di via Carlo Felice a partire dalle 13. Si tratta dell'area verde che si trova davanti alla statua di San Francesco. Alle 16 invece scatterà la chiusura della stazione metro della linea A di San Giovanni. Per raggiungere la piazza quindi si possono utilizzare le stazioni di Re di Roma e di Manzoni.

Passando al piano per la mobilità di superficie, Atac ha comunicato la sospensione del capolinea di piazza San Giovanni a partire dalle ore 13. Dalla stessa ora verrà sospesa anche la piazzola taxi che si trova sulla piazza. Saranno quindi limitate le linee 218 e 792. La 792 verrà limitata a via della Ferratella in Laterano. La 218 verso San Giovanni seguirà il percorso abituale fino a via Faleria. Da qui proseguirà su via Appia, piazza Re di Roma, via Cerveteri, via Soana e via Gallia, continuando il percorso di ritorno verso il capolinea di Padre Formato. Limitata anche la linea 665 che non raggiungerà piazza San Giovanni, terminando le corse a via Magna Grecia. Saranno deviate anche le linee 16, 81, 85 e 87.



L'INCOGNITAC'è poi l'incognita dell'affluenza: in base a quante persone interverranno, la Questura potrebbe disporre la chiusura della piazza, di via Emanuele Filiberto e di viale Carlo Felice. In questo caso allora saranno deviate anche le linee bus 51, 360 e 590. Sarà comunque una giornata difficile per gli spostamenti. Le ripercussioni sul traffico potrebbero farsi sentire all'Esquilino, nel quartiere Appio-Tuscolano e nella zona di Santa Maria Maggiore. Anche domani ci sarà un evento che comporterà modifiche alla viabilità. Dalle 8 alle 20, in piazza Scotti, sarà istituita una pedonalizzazione temporanea e i bus che vi passano saranno deviati. È stata invece rinviata la manifestazione sportiva Roma City Trail che doveva svolgersi dalle 10 alle 12.30.