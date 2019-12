Sardine domani in piazza San Giovanni, chiude la metro e bus deviati

Dalle 15 alle 19, domani, in piazza di Porta San Giovanni si volgerà la manifestazione delle Sardine. Da tutta Italia pullman per portare nella capitale circa 10 mila persone, così almeno risulta ai vigili, anche se si pensa che il flusso di presenze sarà maggiore. Dopotutto gli iscritti al gruppo Facebook delle Sardine di Roma sono quasi 140 mila. In piazza Duomo a Milano erano 25 mila, 40 mila a Firenze e 10 mila a Napoli, 3 mila a Latina.

Già dalle prime ore del mattino, partiranno i divieti di sosta intorno all'area dei giardini della basilica di San Giovanni. In base poi all'affluenza, i vigili e la Questura, per motivi di sicurezza potrebbero decidere di chiudere alcune strade limitrofe, mentre è già certo che la fermata della stazione metro della linea A di San Giovanni chiuderà dalle 16, così come accade quasi sempre in occasioni di manifestazioni davanti alla Basilica.

Le fermate della linea A più vicine sono Re di Roma e Manzoni. Dalle 13, inoltre verrà sospeso il capolinea di piazza di Porta San Giovanni e saranno limitate le linee 218 e 792. L'Atac ha predisposto il piano anche per le deviazioni delle linee di superficie: domani, quindi, cambieranno percorso i bus delle linee i bus delle linee 16, 81, 85 e 87. Sarà quindi una giornata difficile per gli spostamenti.

L'affluenza potrebbe richiedere la chiusura delle vie vicine alla piazza e di conseguenza la deviazione di altre linee bus. Se i vigili dovessero chiudere anche via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice, allora devieranno percorso il tram 3 e per le linee bus 51, 360 e 590.

La manifestazione in piazza San Giovanni domani comporterà ovviamente dei disagi al traffico. Si prevedono rallentamenti soprattutto sulla via Appia Nuova e a catena nel quartiere Appio-Tuscolano, nella zona dell'Esquilino e in quella di Santa Maria Maggiore, area che confluiscono nella grande piazza che ospiterà il movimento delle Sardine.

L'appuntamento di San Giovanni, viene visto importane dagli analisti politici visto che gli organizzatori del movimento di protesta hanno annunciato che dopo sabato i coordinatori nelle varie Regioni si incontreranno per stilare una road map.



