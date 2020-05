Roma, Sara scompare a dodici anni a Ostia. L'appello disperato della madre: ritrovata nella notte

Sara Visone, 12 anni, scomparsa nel pomeriggio da Ostia a Roma è stata ritrovata nella notte dai carabinieri. La ragazzina sta bene e i famigliari hanno potuto riabbracciarla.

LA CRONACA

Un appello disperato di una mamma, nel pomeriggio era apparso su Facebook. Sua figlia di dodici anni, Sara Visone, era somparsa oggi a Roma, in Piazza Ener Bettica a Ostia. Nel post che aveva pubblicato, Daniela Siciliano chiedeva aiuto. Aveva paura che fosse accaduto qualcosa alla sua Sara. «Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara Visone, 12 anni scomparsa da Ostia oggi 7 Maggio 2020 alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica», scriveva sul suo profilo. Piazza Ener Bettica è a Ostia ponente, è una piazza con un parco adiacente alla vastissima pineta delle Acque Rosse.

COME ERA VESTITA

«Ha portato via un borsone nero (come in foto) - aggiunge la donna - Indossava jeans blu scuro con bottoni avanti. Poi indossava una felpa bianca con zip davanti e cappuccio sempre bianco Potrebbe avere come scarpe o le fila bianche alte o le nike 270 nere e un giubbottino di pelle nero. Nel borsone nero potrebbe avere altri jeans blu e una felpa gialla».

IL SUO ASPETTO

«Alta h 1.50, peso 45 kg - scrive ancora la mamma di Sara - Non sappiamo se trattasi di allontamento volontario perché è stato ritrovato il suo cellulare ora al vaglio della Polizia di Stato. Vi prego aiutateci e condividete ovunque. Grazie».



