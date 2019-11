Roma, al via nuova università europea Civis: alla Sapienza primo vertice tra rettori

Con questo meeting entra nel vivo il nostro progetto di un università plurale, che rende ragione delle diversità culturali, rafforzando nel contempo l’identità europea

spiega il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio.

Complessivamente le nostre 8 università contano 400.000 studenti e 55.000 tra docenti e personale tecnico-amministrativo che potranno condividere servizi e attività in uno spazio comune di formazione, ricerca e conoscenza

LEGGI ANCHE Roma, classifica mondiale Arwu: la Sapienza è la prima università in Italia L'alleanza Civis - A European Civic University è la nuova università europea, che in estate è stata selezionata e finanziata per 5.000.000 di euro dalla Commissione europea; è la più grande tra le 17 reti universitarie europee che hanno ottenuto il finanziamento dell'Unione europea. Insieme alla Sapienza fanno parte della rete le università Aix-Marseille University per la Francia, l'università Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio di Atene per la Grecia, Universitatea di Bucureșt per la Romania, Universidad Autónoma de Madrid per la Spagna, Eberhard Karls University di Tübingen per la Germania, Université libre de Bruxelles per il Belgio, Stockholms University per la Svezia. Dopo l’avvio del primo anno di attività del progetto il 1 ottobre 2019 e la presentazione ufficiale a Bruxelles, questa prima riunione operativa ha visto la partecipazione di tutti i rettori e presidenti delle università coinvolte, gli ambasciatori dei relativi Paesi, il Capo Gabinetto del Miur Luigi Fiorentino.