Roma, scontro auto-moto: muore 53enne, guidava senza patente da 4 anni

Incidente mortale nella notte a Santa Maria delle Mole nel comune di Marino, a due passi da Roma. Un italiano di 53 anni mentre percorreva via Nettunense a bordo del suo scooter Yamaha 500 si è scontrato con un’auto (una Peugeot 308 station wagon) che, provenendo dal lato opposto, ha svoltato per entrare in un’area di servizio. L’uomo, Roberto Iezzone, di Pavona, è morto sul colpo. Dagli accertamenti è emerso che il motociclista guidava senza patente perché gli era stata revocata 4 anni fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole. L’investitore, un 47enne di Ariccia, è stato denunciato per omicidio stradale. Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA