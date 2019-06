Roma, al via il recupero del Santa Maria della Pietà con 17 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale Santa Maria della Pietà tornerà a nuova vita. L’ex manicomio di Roma, dopo anni di abbandono, verrà restaurato grazie a un finanziamento di 17 milioni di euro, di cui 10 provenienti dalla Regione Lazio e 7 dall’Asl Rm1. A questi si aggiungono 2,5 milioni della Città Metropolitana per un parcheggio ed un impianto sportivo. Tra gli interventi in programma è prevista la ristrutturazione di alcuni padiglioni, destinati a diventare una nuova Casa della Salute, un centro di formazione avanzata e una nuova sede del Nue (numero unico d’emergenza che risponde al 112). Ma non solo. Ci saranno anche lavori di riqualificazione per il parco intorno all’ex ospedale, mentre, successivamente, verranno aperti degli ostelli in alcuni dei padiglioni ristrutturati. L’obiettivo è restituire la struttura alla cittadinanza. «Con l’avvio del progetto di riqualificazione – dice il presidente della Regione Nicola Zingaretti – realizziamo nuovi servizi pubblici e restituiamo uno stupendo parco alla fruizione dei cittadini. Con l’apertura degli ostelli creiamo nuovi servizi di ospitalità». I lavori nel parco inizieranno nel mese di luglio, quelli dei padiglioni nel 2020. Gli ostelli apriranno entro la fine del 2019.Solo per il parco sono previsti 2,5 milioni di investimenti. Le fontane verranno recuperate ed è in programma anche una manutenzione straordinaria del verde. Saranno realizzati spazi di aggregazione con aree gioco per bimbi, percorsi fitness, luoghi per performance culturali. Ci si potrà godere la natura passeggiando, collegati a una linea wi-fi gratuita, oppure spostandosi tramite un sistema di navette elettriche. L’area sarà anche più sicura, con il potenziamento dell’illuminazione e il rifacimento delle recinzioni di confine.«Abbiamo messo in campo un progetto per la valorizzazione dell’area – dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica – per tutelarne l’interesse pubblico e garantirne la fruibilità». «L’obiettivo – aggiunge Alessandra Sartore, assessore regionale alla Programmazione economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio – è creare un parco del benessere, al servizio dei cittadini».