Roma, a San Valentino ristoranti pieni con rischio neve: controlli a tappeto

Ristoranti pieni e rischio di assembramenti nelle strade. Ma occhio al freddo, con la neve che potrebbe affacciarsi nei dintorni della Capitale, e domani stop alle auto per la seconda domenica ecologica dell’anno. Il fine settimana di San Valentino, con il Lazio che resta in zona gialla, è atteso con ansia dai commercianti, per recuperare almeno una parte delle perdite accumulate negli ultimi mesi. Ma preoccupa le autorità sanitarie, che temono una ripresa dei contagi da Covid-19. In città c’è molta richiesta per il pranzo di domani, ma anche per brunch e aperitivi. «Auspichiamo i 10 milioni di fatturato», fa sapere il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma, Claudio Pica. Moltissime le prenotazioni anche sul litorale - tra Fiumicino, Isola Sacra e Fregene - così come nei ristoranti dei Castelli e negli agriturismi dell’hinterland. Siamo ancora lontani, però, dai 20 milioni di incasso totale che si conteggiavano in media nelle domeniche pre-coronavirus.

Per evitare il rischio di assembramenti - e quindi di un incremento dei contagi - forze dell’ordine e polizia locale organizzeranno controlli speciali nel centro storico, nei parchi, nelle zone dei laghi e sul litorale, con dispositivo contenuto nell’ordinanza firmata dal questore Carmine Esposito. In campo anche pattuglie a cavallo e in bicicletta, sulle piste ciclabili e nelle aree verdi. Sotto la lente in particolare le aree del Tridente, con Piazza del Popolo e Pincio, ma anche via Cola di Rienzo, via Ottaviano, piazza Trilussa e piazza San Callisto.

Previsti transennamenti nelle aree di maggior afflusso per agevolare il passaggio ed evitare assembramenti. Se necessario si procederà alla chiusura delle stazioni metro Spagna e Flaminio.

Nel Lazio, intanto, scatta l’allarme neve e vento forte. Secondo la protezione civile sono possibili «nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura». Inoltre si prevedono temporali e «venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali». Domani dovrebbe fare ancora più freddo, ma non sono attese precipitazioni.

Domani, intanto, seconda domenica ecologica dell’anno. Stop ai veicoli privati nella fascia verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, con le consuete esenzioni, comprese le auto a benzina Euro 6. Sempre domani, via del Babuino si riempie di “Baci”, con una mostra fotografica e una sfilata di piccole allieve di danza classica.

