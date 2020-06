Il giallo dei tamponi . Persino alcuni pazienti dimessi il 29 maggio sono stati trovati positivi e si sono positivizzati anche alcuni parenti. La Regione ha scoperto anche questo durante il contact tracing sul focolaio alla clinica San Raffaele alla Pisana ,a Roma . Nessuno aveva controllato durante il ricovero. Proprio per questo: ogni procedura di dimissione e accettazione dei pazienti che sono gravitati nella struttura, lo screening effettuato sugli operatori, finanche la verifica della attendibilità di tutti i tamponi eseguiti negli ospedali di provenienza ma soprattutto dentro la clinica. E per questo ritenuta «non autorizzata». La clinica, dal canto suo, replica che il progetto di ricerca «avviene sotto la supervisione del Ministero della Salute» e prevede tre tamponi a distanza di tempo e il controllo degli anticorpi.Finora erano già stati passati al setaccio 250 dipendenti (tutti negativi) e 200 degenti, trovandone. Da lì l'allarme alla Asl Roma 3 che ha poi attivato lo screening a tappeto fino a dichiarare la clinica zona rossa. C'è di più. Il caso indice, ossia il primo, quello che potenzialmente potrebbe avere diffuso il coronavirus all'interno dell'istituto di ricerca e cura. È quanto ricostruito finora dall'indagine epidemiologica. «Noi accettiamo solo pazienti che arrivano dagli altri ospedali con una certificazione Covid-negativa - afferma il direttore sanitario del San Raffaele- Da quanto ci risulta l'operatore positivo indicato come caso indice aveva fatto un tampone per suo conto presso la Asl e dopo i 14 giorni di isolamento e due tamponi negativi aveva ricevuto l'autorizzazione a riprendere il lavoro. Ci chiediamo come mai non sia stato attivato allora il contact tracing. Per noi è più giusto dire che è indeterminabile al momento chi e cosa abbia scatenato il focolaio senza evidenze scientifiche precise». A chiarire meglio quanto accaduto alla Pisana sarà anche una indagine della Procura che ha deciso di inviare i carabinieri del Nas nella struttura per una ispezione.Bisogna, a prescindere dalle responsabilità, capire intanto quale è stata la falla perché non si ripeta. «Questo focolaio - spiega l'assessorein prima linea nell'emergenza - dimostra che non bisogna abbassare il livello di attenzione e occorre mantenere il rispetto dei protocolli». L'audit interno sarà volto a verificare, infatti, anche il rigoroso rispetto delle misure anti-Covid anche in relazione ai dipendenti.. Si tratta di 24 pazienti già trasferiti allo Spallanzani e in altri ospedali Covid, 9 dipendenti, 7 esterni (contatti e familiari dei positivi) e di un anziano con pluripatologie deceduto.La struttura continua a essere zona rossa . Nessuno entra e nessuno esce a meno che non sia autorizzato dalla Asl Roma 3. Continuano a prestare servizio, secondo i turni, anche i dipendenti risultati negativi al tampone ma che, di fatto, sono in sorveglianza domiciliare e hanno l'. I detective del Seresmi, il Servizio dedicato al contact tracing dei focolai di coronavirus nel Lazio hanno ricostruito anche, finora, che. L'indagine epidemiologica, fa sapere la Regione, è stata conclusa nella sua prima fase ma sarà estesa anche a. Ieri sono state sottoposte ai test nei drive-in altre 500 persone.