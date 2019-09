San Pietro, guerra a saltafila e promoter abusivi: 15 multati e tre denunciati

Degrado e illegalità intorno a San Pietro: è di 15 multati, tra promoter e saltafila, e 3 di denunciati a piede libero il bilancio degli ultimi controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nelle zone di altissima affluenza turistica comprese tra San Pietro, Ottaviano e Castel Sant'Angelo.

Due donne nomadi, di 23 e 25 anni, sono state denunciate per aver impiegato i rispettivi figli minorenni nell'accattonaggio e nella raccolta del denaro, in via Paolo VI e in piazza del Sant'Uffizio. Entrambe sono state colpite anche dal divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore.Denunciato a piede libero anche un 29enne del Senegal sorpreso a vendere 13 borse contraffatte. I militari hanno eseguito accertamenti sui numerosi promoter e saltafila, sanzionandone 15 che esercitavano senza le necessarie autorizzazioni per un totale di 6mila euro, con il contestuale sequestro di numerosi volantini pubblicitari relativi a tour turistici; 12 di questi sono stati anche colpiti dal divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta di emanazione del cosiddetto daspo urbano del questore perché sorpresi a svolgere l'attività non autorizzata all'interno dell'area Unesco. Multato il titolare di un'agenzia turistica per aver impiegato un cittadino nigeriano in attività di intermediazioni e promozione turistica senza autorizzazione.

