Roma, San Pietro, incendio nella notte: distrutte due auto

I residenti attorno a San Pietro sono stati svegliati la scorsa notte da un incendio che ha coinvolto due vetture in via dei Corridori. Le fiamme sono partite prima da una macchina, subito dopo hanno avvolto quella parcheggiata accanto. Entrambe sono andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno evitato il peggio e il propagarsi dell’incendio ad altri mezzi adiacenti. Dai primi accertamenti e verifiche sembrerebbe non doloso. Non è stato trovato nessun innesco. Ad indagare sull’accaduto i carabinieri della Compagnia San Pietro.

