Piuttosto di ottenere dei soldi, ha giocato il tutto per tutto. Prima ha minacciato di morte un anziano di 75 anni e poi è salito sulla sua macchina mentre era in movimento. Lui è un somalo di 26 anni che è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione. Lo straniero ha cercato di spaventare la vittima facendo la voce grossa per ottenere i soldi e poi ha sferrato più pugni all'autovettura alla quale si è aggrappato quando la vittima dell'estorsione ha cercato di fuggire. Alcuni residenti e passanti hanno visto la violenta scena del somalo che era aggrappato all'auto e che cercava di entrarci dentro attraverso il finestrino. La tentata estorsione è accaduta venerdì sera su un tratto di via Porta Tiburtina.

Una pattuglia della stazione San Lorenzo ha intercettato l'auto con lo straniero aggrappato di fuori ed è subito intervenuta. Il somalo ha dato filo da torcere anche ai carabinieri che in un primo momento si sono dovuti affiancare all'auto con lo straniero attaccato. Poi, i militari sono riusciti a bloccare le gambe del bandito che stava già con il busto dentro l'autovettura. Ecco che il somalo è stato bloccato e arrestato. Lo straniero ha cercato di picchiare i militari che hanno faticato non poco per assicurarlo ed arrestarlo.

Gli investigatori hanno accertato che non c'era nessun rapporto pregresso fra il somalo è l'anziana vittima. Quest'ultima è finita nel mirino dello straniero in quanto anziana ed indifesa. L'arrestato ha fatto di tutto per intimidire l'anziano e costringerlo a dargli i soldi. «Ho avuta tanta paura - si è confidato l'anziano con i carabinieri -. Quell'uomo sembrava un ossesso. Mi ha gridato che mi avrebbe ammazzato se non gli avessi dato dei soldi. Poi ha preso a calci l'auto. Ho acceso e me ne sono andato credevo di essermela cavata ed invece nulla lui si è aggrappato alla macchina in corsa. Per fortuna che passava una gazzella dell'Arma. I carabinieri sono intervenuti subito e non è stato facile».

Il somalo è risultato un senza fissa dimora che si muove nelle strade vicino la stazione Termini. Ha precedenti penali. Il suo arresto è stato convalidato: 10 mesi con la pena sospesa.