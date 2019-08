Roma, paura a San Lorenzo: due ragazzi feriti a bottigliate durante una rapina

Bottigliate a due giovani per rapinarli dei cellulari. Le vittime sono state soccorse in ospedale. È accaduto l'altra sera verso le 19 in piazza Siculi a San Lorenzo . Mentre decine di passanti erano nella piazza due individui di colore hanno aggredito con un coccio di bottiglia due ragazzi che sono rimasti feriti dalle bottigliate. Un'ambulanza li ha trasportati all'Umberto I, non sono gravi. La polizia sta ricercando rapinatori.