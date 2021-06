Roma, quindicenne precipita dal balcone di casa in via Belsiana: è grave

Un quindicenne romano è in gravi condizioni a causa delle ferite riportate cadendo da un balcone al terzo piano di via Belsiana a Roma. Il corpo agonizzante del ragazzino è stato trovato poco prima delle 11 sull'asfalto davanti la palazzina in cui abita con i genitori. I primi a soccorrerlo sono stati proprio la coppia di coniugi che hanno fatto arrivare sul posto una ambulanza del 118 per trasportare il quindicenne d'urgenza al Bambino Gesù. Sul posto anche i carabinieri di San Lorenzo in Lucina per cercare di stabilire cosa sia realmente accaduto e si tratta di un gesto volontario o di un incidente.

Ultimo aggiornamento: 12:33

