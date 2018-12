Roma, San Lorenzo, nasconde nello zaino 4 chili di marijuana: arrestato 25enne

Un giovane, G.M. nigeriano di 25 anni, è stato fermato per un controllo in piazzale Tiburtino dai poliziotti del reparto volanti. L’uomo, che nascondeva all’interno di uno zainetto 4 chili di marijuana, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Da mesi nella zona sono stati predisposti servizi mirati da parte delle forze dell’ordine con decine di arresti per spaccio di droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA