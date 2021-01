Un ladro sfortunato. Ha cercato di svaligiare un’abitazione a San Lorenzo ma ci ha trovato dentro i proprietari. Allora è fuggito in giardino dove è rimasto bloccato senza trovare una via d’uscita. Così è stato preso dagli agenti del commissariato Sant’Ippolito. Lui è un lituano di 31 anni che con un cesoia è riuscito a entrare in un condominio di via Vigna Bertone. Per lui le cose sembravano mettersi bene ma poi ha avuto un faccia a faccia con uno dei proprietari che era fuori a fumare. Il lituano è fuggito.

Lui voleva lasciare l’abitazione ma è rimasto intrappolato in giardino. Sono arrivati i poliziotti ed al lituano non è rimasto che arrendersi. La sorte si è accanita anche in sede di giudizio per Direttissima a piazzale Clodio. Il lituano è stato condannato con una pena molto severa: due anni e sei mesi di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA