11 Maggio 2021

di Fabio Rossi

Stop al passaggio di ruspe e mezzi pesanti - che saranno deviati per via del Corso e via della Fontanella Borghese - cantieri attivi per ora solo in via del Leoncino, rifacimento della piazza rinviato ai mesi di luglio e agosto. La rivolta dei gestori dei pubblici esercizi di piazza San Lorenzo in Lucina - esasperati per i lavori che gli avrebbero di fatto impedito di riprendere a l'attività, dopo mesi di stop per il Covid - ottiene un risultato immediato: il I Municipio ha deciso di rimodulare l'intervento di restyling nel cuore del Tridente, venendo incontro alle esigenze dei commercianti.

«Grazie all'ascolto reciproco, alla volontà espressa da parte di tutti di rendere più bella la nostra città e alla disponibilità del nostro ufficio tecnico, siamo giunti a un accordo che ci permetterà di iniziare regolarmente i lavori a partire da via del Leoncino», spiega Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore ai lavori pubblici del I Municipio.

LA PROTESTA

Ieri mattina gli esercenti hanno tentato di bloccare la ruspa con i tavolini dei bar, ai quali poi si sono incatenati. La protesta è proseguita fino all'arrivo di carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Poi il sopralluogo di assessore e tecnici del Municipio, che hanno trovato l'accordo con i manifestanti: i mezzi pesanti non invaderanno la piazza, permettendo ai locali di mantenere tutti i tavolini all'aperto. Resterà solo l'area recintata attuale, dove poi saranno allestiti degli stand durante gli Europei di calcio. Dal 10 luglio, poi inizierà il restyling dell'area a partire dal rifacimento della pavimentazione, atteso da anni da residenti e commercianti.

L'ACCORDO

Il I Municipio, quindi, ha accolto le richieste di chi voleva modifiche sostanziali al programma dei cantieri. «Le preoccupazioni degli operatori commerciali erano fondate, per cui ci siamo messi a disposizione per trovare una soluzione - osserva la minisindaca del centro storico, Sabrina Alfonsi - Con piccole modifiche rispetto alla viabilità dell'area interessata, domani (oggi per chi legge, ndr) potranno iniziare i lavori di via del Leoncino, che dureranno un mese».

Soddisfatti gli esercenti della piazza: «Dopo 14 mesi di grandi difficoltà, aver visto montare un cantiere davanti ai nostri esercizi appena riaperti, ci aveva allarmato - sottolinea Giuseppe Ciampini, titolare dello storico bar nella piazza - La nostra non era una battaglia personale bensì per evitare un passaggio di mezzi pesanti sulla piazza, che avrebbe danneggiato sia i residenti che i commercianti. Per fortuna abbiamo registrato la massima disponibilità del Municipio a venirci incontro e, grazie a una nuova viabilità potremo mantenere i nostri spazi all'aperto che, vista la bella stagione in arrivo, sono indispensabili per la ripresa della nostra attività». Ma il centrodestra attacca, con Davide Bordoni (Lega) che parla di «restyling nel centro storico in alto mare, dopo aver fatto trascorrere inutilmente mesi di paralisi delle attività commerciali».

