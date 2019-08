Roma, a un anno dal crollo del tetto benedizione San Giuseppe dei Falegnami

A un anno dal crollo del tetto, venerdì 30 agosto, sarà benedetta la nuova copertura di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano. . In questi dodici mesi, l'Ufficio edilizia di culto e beni culturali del Vicariato di Roma ha coordinato i lavori di restauro della chiesa. «I risultati fin qui ottenuti saranno condivisi - informa la diocesi di Roma - nella giornata del 30 agosto attraverso una straordinaria apertura del cantiere, dalle ore 10 alle ore 18. Il via con il rito di benedizione della nuova copertura, presieduto da monsignor Daniele Libanori, vescovo ausiliare per il settore Centro e rettore della chiesa, di cui è titolare il cardinale Francesco Coccopalmerio. I cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i giornalisti che desiderano partecipare all'evento, saranno accompagnati nel corso della visita da un team di professionisti che illustrerà le fasi di avanzamento dei lavori», riferisce una nota del Vicariato.

